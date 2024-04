AIR Campania | dal 15 aprile attiva la linea Salerno-Campobasso

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , martedì 9 aprile 2024. Avellino – Una tragedia scampata solo per miracolo quella accaduta oggi pomeriggio quando un autobus Air ... (anteprima24)

Un bus dell'Air Campania è andato in fiamme a Paternopoli, in provincia di Avellino. Non ci sono feriti, carabinieri e vigili del fuoco sul posto.Continua a leggere (fanpage)