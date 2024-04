Aggrediva e strattonava i bambini del nido | educatrice sospesa per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 13 aprile 2024 –accusata disuiin un asilodi Roma. Stando a quanto emerso dalle indagini, la donna puniva icon urla, aggressioni verbali e strattonamenti. Per questo è statadal servizio per sei mesi. È successo in un asiloromano – privato, ma convenzionato – in zona Nuovo Salario. La sospensione della maestra è stata notificata dai carabinieri alla conclusione delle indagini, condotte anche attraverso intercettazioni e video dai militari di Roma Montesacro. Si tratta di una misura interdittiva che impone all'lo stop dal lavoro per sei mesi.