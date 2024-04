Aggiudicata l’ex caserma dell’Arma A buon fine l’asta promossa da Aler

(Di sabato 13 aprile 2024) Ieri a mezzogiorno, nella sede diLodi e Pavia, proprietaria dello stabile, sono state aperte le due buste riguardanti le offerte di acquisto perdi Codogno messa al. Dopo 20 anni c’è un compratore. Il bando per la vendita aldeldei carabinieri di Codogno, che si trova in viale Belloni e che viene venduta daPavia-Lodi, con annessa area di pertinenza, era scaduto alle 12 di giovedì 11 aprile. Il valore dell’immobile è di 142mila euro, proposto per una base d’asta di 120.700 euro.si è tenuta ieri nella sedea Pavia in via Parodi 35. A seguire la presidente diMonica Guarischi ha spiegato: "Sono arrivate due offerte. Questa situazione ...

