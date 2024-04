Aggiornamento su attacco a Israele Lanciati 400 droni e missili Biden parla alla Nazione Decollati caccia Usa e Francia

(Di sabato 13 aprile 2024)fine il temutodell’Iran aha avuto inizio. Come hanno riferito media arabi, ma anche fonti americane e israeliane, Teheran ha inizialmente lanciato decine didiretti in territorio israeliano. Alle ore 23 si è poi appreso che il regime iraniano ha lanciato versoancheda crociera, che rispetto ihanno tempi di volo più rapidi. Era un’escalation temuta e segnalata dai funzionari americani come “altamente probabile”. Sembra che l’inviio deisia servito a distogliere l’attenzione dal vero, quellostico. Ma fino all’ultimo, si è sperato che Teheran decidesse di non colpire direttamente il territorio israeliano. Invece l’è in ...

alla fine il temuto attacco dell’Iran a Israele ha avuto inizio. Come hanno riferito media arabi, ma anche fonti americane e israeliane, Teheran ha inizialmente lanciato decine di droni diretti in ... (thesocialpost)

La preoccupazione del governo, Meloni sente i ministri 'pronti a gestire ogni scenario' - Il governo segue con "massima attenzione" e "preoccupazione" l'escalation in Medio Oriente.ansa

attacco Iran contro Israele, misure di sicurezza in Italia per 250 obiettivi - (Adnkronos) - L'attacco sferrato dall'Iran contro Israele non muta le condizioni di sicurezza in Italia, "già innalzata al massimo livello di allerta ad ottobre scorso", dopo l'aggressione di Hamas ...reggiotv

In Italia presidiati tutti gli obiettivi sensibili - Tutti gli obiettivi ritenuti sensibili in Italia sono presidiati in seguito all'attacco dell'Iran contro Israele. Le prefetture, secondo quanto si apprende, effettuano un Aggiornamento costante dei ta ...ansa