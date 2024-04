Aggiornamento Software Xbox | Nuovi Game Hubs per Utenti PC e Altro Ancora

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di sabato 13 aprile 2024) Microsoft ha annunciato oggi alcuniaggiornamenti per il suoe le appcome parte dell’di aprile. Ironicamente, le aggiunte più importanti non saranno per i possessori di console, ma per i giocatori PC che utilizzano l’appdi Microsoft. In un post su … ?