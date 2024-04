Affidamento Hortus Conclusus | Franzese risponde a Perifano | “Esiti non entusiasmanti dalle aziende del territorio”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi sento di rassicurare il consigliere, se la sua preoccupazione maggiore rispetto all’del servizio di custodia e guardiania dell’è quella che sia data un’opportunità di lavoro a giovani di Benevento. La cooperativa sociale che ha ricevuto l’incarico dal Comune, infatti, impiega, con contratto a tempo indeterminato e tredici mensilità proprio due giovani della città. La custodia di questo gioiello cittadino, ciò deve essere chiaro, genera due posti di lavoro, a tempo indeterminato, per due giovani di Benevento”. Così in una nota il Presidente della Commissione Cultura del Comune di Benevento, Mara, in risposta agli interrogativi posti dal consigliere Luigi Diegoriguardo la procedura di ...