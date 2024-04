Affari tuoi | Filippo sussurra alla fidanzata | Dai piangi | cala il gelo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Puntata dolceamara ad, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus (quasi sicuramente in uscita destinazione Discovery e Nove).da Prato è in studio insiemeCarolina e dopo aver cambiato il pacco numero 5 con quello numero 9, ha accettatofine l'offerta del Dottore di 20mila euro, scoprendo però che in mano aveva 100mila euro. Particolarmente commentato sui social il momento in cui una emozionatissima Carolina rivela: "Arrivati a questo punto lo possiamo dire. Ci siamo fatti una promessa", con gli occhi lucidi. E il fidanzato le: "Daiche almeno si alza l'audience". "Ha detto quello che Amadeus ha potuto solo pensare", commenta un telespettatore perfido su X. E proprio sull'ex ...