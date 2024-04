Aesthetic Social | ecco perchè seguirli compromette la libertà

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) I trend aesthetic proliferano sui social network ormai da decenni. Cottagecore, dark academia, fairycore, vaporwave, sono termini in grado di richiamare immediatamente una più o meno riconoscibile categoria di contenuti visivi. Una qualsiasi visita sulle bacheche di TikTok o Instagram è un’incursione in un vasto mercato di tipi estetici proposti come collezioni di immagini, video e musiche evocative o come scelte di look e lifestyle, che però non corrispondono esattamente allacreativa che ci si aspetterebbe. Aesthetic social e, la sfuggente definizione del concetto Il fenomeno aesthetic è composito e complesso da descrivere nello spazio di poche righe, dal momento che, come tutto ciò che nasce dal mondo social, è costituito da immagini, musiche e tendenze che non vengono sottoposte a un’indagine semantica e descrittiva e ...