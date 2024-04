Adesso ci sono 5 volte più squali toro al largo dell’Alabama | ma non preoccuparti dei morsi di squalo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 13 aprile 2024) Aumento della presenza deglialRecenti studi hanno rivelato un aumento significativo della presenza di cuccioli dinelle acque al. Il numero di catture è quintuplicato tra il 2003 e il 2020, con particolare affluenza di giovani esemplari. Specie die relativa sicurezza Gli, appartenenti alla specie Carcharhinus Leucas,noti per la loro aggressività. Tuttavia, esperti come Lindsay Mullins rassicurano sul fatto che non rappresentano una minaccia significativa per i bagnanti. Questiattratti più dalle prede naturali che dagli esseri ...