Addio Roberto Cavalli | i momenti cult del re dell’animalier

(Di sabato 13 aprile 2024) «Caro, anche se non sei più qui con noi, so che il tuo spirito resterà sempre al mio fianco. È il più grande onore della mia carriera poter creare per il brand che hai fondato con una visione e uno stile tanto forti».Così Fausto Puglisi, direttore creativo del brand, ha detto, con un post sull’account Instagram del marchio, allo stilista venuto a mancare a 83 anni. «Riposa in pace, sentiremo la tua mancanza. Sei amato da così tante persone che il tuo nome continuerà ad essere un faro di ispirazione per molti, e soprattutto per me». Un messaggio accompagnato da alcune citazioni del designer fiorentino decollato negli Anni 70. Come: «Copio i manti degli animali perché mi piace copiare ...