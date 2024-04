Addio a Tino Borneo | ex bomber granata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Si è spento ieri, a soli 51 anni, Costan(foto) ex attaccante di ottimo livello che aveva vestito anche la maglia della Reggiana nella stagione 2004-2005, collezionando 24 presenze e 6 reti. Cresciuto nelle giovanili del Milan, dov’era tornato come allenatore dei ragazzi, aveva dovuto sospendere la propria attività alcuni mesi fa proprio a causa del peggioramento della malattia con cui stava lottando da tempo., per tutti ‘’, è stato un vero e propriodelle categorie inferiori e in particolare della Serie C con le annate migliori vissute probabilmente con la Vis Pesaro, la Lucchese e la Cremonese. Sono stati tantissimi, già nelle scorse ore, i ricordi evocati dai tanti tifosi di tutta Italia. Gli stessi tifosi (quasi mille) su cui potrà contare anche la Reggiana: anche oggi ...