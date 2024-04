Addio a Eleanor Coppola | moglie del regista Francis Ford Coppola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 aprile 2024 - Grave lutto per il, è morta la, scrittrice edi documentari, all'età di 87 anni nella sua casa di Ruther, in California.didal 1963, era nota per avere diretto diversi documentari di successo come il famoso "Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse", girato durante le difficili riprese del capolavoro del marito "Apocalypse Now". Anni dopo fece la stessa cosa con la figlia Sofia, come il padre e la madre famosa, girando un documentario sul film Maria Antonietta, diretto da Sofia. ...