Adam Copeland | “Non potrei più essere un buon heel”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 aprile 2024) Sin dal suo debutto a WrestleDream lo scorso ottobre,(ex Edge) è stato una presenza pressoché fissa negli show televisivi della AEW. In una recente intervista con Mo Amir di “VANCOLOUR”, la Rated R Superstar ha riflettuto sul suo passato dadurante la sua lunga carriera in WWE. È stato bello finché è durato “È sempre divertente interpretare un personaggio privo die qualità. È facile non piacere alla gente. Soprattutto nel clima odierno, è difficile avere un pubblico dalla tua parte. Credo che l’unico motivo per cui ci sono riuscito fino ad ora è che tutti hanno capito la vera storia didietro il personaggio e la battaglia per riprendersi tutto dopostato costretto a ritirarsi. Quindi penso che ora, per quanto sarebbe bello provare a ...