Ad Arezzo la reliquia del beato Livatino | giudice ucciso dalla mafia la peregrinatio dal 17 al 19 aprile fa tappa in Cattedrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024), 132024 – “Sub tutela Dei. Sotto la protezione di Dio”. È questo il titolo della mostra sulRosario Angelo, assassinatonel 1990 e proclamatonel 2021, che è possibile visitare fino al 23adnel Loggiato di San Donato. La mostra, presentata per la prima volta al Meeting di Rimini, nasce per far conoscere la figura attualissima del, ed è articolata su pannelli con foto e documenti in cui vengono rappresentati i vari momenti della vita del giovane magistrato, incluso il giorno dell’agguato e della sua uccisione. Il taglio del nastro dell’esposizione, realizzata in collaborazione tra Diocesi, Acli della provincia di ...