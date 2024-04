Acquista ora i biglietti per i Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Rimini 2024 su Vivaticket | sconti per tesserati FGI e Enti sportivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Gli abboname iper ididisonobili sul circuito di, sono previstiper iFGI eddi promozione sportiva. Il 36° Campionato Europeo maschile si terrà dal 24 al 28 aprile, il 35° Europeo Femminile invece dal 2 al 5 maggio. Le gare saranno ospitate dal villaggio dello sport creato per l’occasione all’interno dei padiglioni della Fiera di. Per ogni giornata di gare saranno a disposizione oltre 4.000 posti per gli spettatori. Grazie alla partnership tra Quotidiano Nazionale, Quotidiano Sportivo e i ...