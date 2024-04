Accusato di stupro | assolto Indennizzo di 66mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) di Antonia Casini Duecentoventinove giorni di reclusione decretati come "ingiusti" dal Tribunale. E adesso la Corte d’appello - la sentenza è recentissima - gli ha riconosciuto undi. Una storia lunga e difficile quella dell’uomo arrestato (con risalto mediatico "che inciso sulle sue relazioni personali") durante una consegna di mobili, all’epoca era autista e montatore, "ha poi perso il lavoro ed è stato sfrattato". Dopo 8 mesi di carcere - 229 giorni, appunto - è stato. I suoi legali, gli avvocati Maria Concetta Gugliotta e Alberto Marchesi, hanno chiesto e ottenuto l’indennità per ingiusta detenzione. L’ultrasessantenne eradi aver compiuto atti sessuali in più occasioni con una donna più giovane di lui. Un’accusa gravissima, quella di violenza sessuale, ...