Aborto illegale | i giovani americani preferiscono la sterilizzazione a una gravidanza indesiderata

(Di sabato 13 aprile 2024) La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nella causa Dobbs – che ha ribaltato la sentenza Roe vs Wade del 1973, rivoluzionando così il diritto costituzionale all’– sta già suscitando un impatto tangibile sulle scelte contraccettive della popolazione statunitense. Uno studio internazionale, pubblicato sul JAMA Health Forum, ha rivelato un repentino aumento L'articolo proviene da Il Difforme.

Diplomazia pontificia, Gallagher in Vietnam, Parolin in Brasile - L’Indonesia si era già portata avanti, e aveva fatto sapere già il 31 marzo che il Papa avrebbe visitato il Paese il 3 – 4 settembre, attraverso un comunicato del Ministero degli Affari Religiosi e un ...acistampa

Tre nomi per la difesa, il Napoli torna su un vecchio obiettivo di Giuntoli - Il Napoli comincia a lavorare in vista del calciomercato estivo e l’obiettivo della società è un difensore, tra i calciatori seguiti c’è una vecchia idea di Giuntoli. La stagione del Napoli non è stat ...informazione

L'Aborto lacera l'Occidente. Le spade incrociate negli Usa, la partita dell'Ue, l'altolà del Papa - Scuote le coscienze, fa saltare equilibri politici e discipline di partito. L'impatto sul duello Biden-Trump, le mosse di Macron a Parigi e Bruxelles, la ...huffingtonpost