Abi | prosegue diminuzione tassi Sui mutui casa a marzo scesi a 3 | 79%

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (askanews) – E’ proseguito nei primi dieci giorni di aprile il trend dideidi interesse. In base all’ultimo rapporto mensile dell’Abi diffusi oggi il tasso sui BTP è stato in media del 3,78%, in calo di 121 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023. Il tasso IRS a 10 anni, molto usato nei, è stato in media del 2,68%, indi 84 punti rispetto al massimo di ottobre scorso. In calo anche il tasso sui BOT a sei mesi che è stato in media del 3,67%, indi 38 punti rispetto al massimo di ottobre 2023. Il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media del 3,89%, in calo di 11 punti sempre rispetto al massimo registrato a ottobre 2023. A2024 sono inanche idi ...