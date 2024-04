Abi | a marzo giù i tassi | media mutui casa scende al 3 | 79%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Si conferma la tendenza alla diminuzione deidi interesse già avviata a febbraio. Asecondo i dati del Rapporto mensile Abi il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,79% dal 3,89% di febbraio e rispetto al 4,42% di dicembre 2023; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 5,26% dal 5,34% di febbraio 2024 e dal 5,45% di dicembre 2023; il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,79% dal 4,80% nel mese precedente. Il Rapporto registra anche un calo suidi mercato nei primi 10 giorni di aprile. Nei primi 10 giorni del mese in corso infatti il tasso sui BTP è stato indel 3,78%, in diminuzione di 121 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023 e il tasso IRS a 10 anni (molto ...