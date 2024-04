Abbracciare gli alberi | respirare | onorare l' ambiente

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 13 aprile 2024) «Ognuno di noi può fare qualcosa per proteggere ed aver cura del pianeta. Dobbiamo vivere in modo tale che un futuro sia possibile per i nostri figli e per i nostri nipoti. La nostra vita deve essere il nostro messaggio» ha lasciato detto il monaco buddhista, poeta e attivista vietnamita per la pace Tich Nath Han. È sulla base del rispetto per la natura e per il pianeta che sabato 20 e domenica 21 si ripete la 12ma edizione dello Yoga Meeting Merano. Le pratiche yoga, portando a percepire profondamente che siamo tutt’uno con la Natura, sviluppano un senso di benevolenza verso sé stessi, il pianeta e l’intero universo. ...