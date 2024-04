“Abbiamo una cosa da dirvi” The Voice Generation | nessuno si gira per la famiglia Carli Poi il colpo di scena

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) È iniziata partita ieri sera su Rai Uno la nuova edizione di Thes con la conduzione di Antonella Clerici. SI tratta di una delle varie evoluzione del programma The. A Thesenior, terminato poche settimane fa,visto esibirsi sul palco i talenti over 65, in questo caso invece ci sono dei gruppi di diverse generazioni formati da minimo due componenti, uniti da un rapporto di sangue, d’amicizia o d’amore, e uniti dalla passione della musica. Anche a Thes c’è una giuria composta da 4 membri. Confermato il quartetto composto dai Arisa, il rapper Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, che finora ha funzionato benissimo. La prima puntata del programma ha regalato tante emozioni. Ma proprio una decisione presa dai ...