(Di sabato 13 aprile 2024) Scuole aperteinper potenziamento, sport, attività ricreative e allontanare i ragazzi dalla strada. Per combattere la dispersione scolastica, per eludere quel fenomeno per cui i...

La Scuola come incubatore e acceleratore di felicità ? Perchè no? Si sarà detto Mariano Laudisi, insegnante presso l’Istituto Comprensivo Virgilio Salandra in Troia, provincia di F oggi a. Secondo il ... (orizzontescuola)

A scuola anche in estate: piano da 400 milioni. Ma i presidi della Puglia si dividono - Scuole aperte anche in estate per potenziamento, sport, attività ricreative e allontanare i ragazzi dalla strada. Per combattere la dispersione scolastica, per eludere quel fenomeno per cui ...quotidianodipuglia

Usa: faceva la spia per Cuba', 15 anni a un ex ambasciatore - Un ex ambasciatore degli Stati Uniti che si è dichiarato colpevole di spionaggio a favore di Cuba per oltre 40 anni è stato condannato da un tribunale federale a 15 anni di prigione. Lo riportano i me ...ansa

Vittorio Veneto. Amiche dalle scuole elementari, Marcella ed Edda festeggiano i 100 anni insieme: «Non ci siamo più lasciate» - VITTORIO VENETO (TREVISO) - Una vita al fianco degli studenti: Marcella Tolot arriva oggi al traguardo dei 100 anni. Un secolo illuminato dalla passione per l’insegnamento e da ...ilgazzettino