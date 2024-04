(Di sabato 13 aprile 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV Già assuefatti da mesi ai continui attacchi da più fronti (in primo luogo da Gaza e dal Libano) gli israeliani aspettano adesso una offensiva in grande stile che i dirigenti iraniani hanno apertamente preannunciato. Si tratta di una ritorsione per la uccisione avvenuta il primo aprile a Damasco, del generale Mohammad Reza Zahedi, noto anche come Hassan Mahadavi, comandante supremo dei Pasdaran in Siria e Libano. L’attacco aereo, attribuito a, lo ha colpito insieme con altri alti ufficiali, in un edificio limitrofo all’ambasciata iraniana. Inè scattata la massimarta, in particolare nella aviazione. Ma alla vista di scene di affollamento nei(con carrelli riempiti di acqua minerale e di scatolame), nelle farmacie e ai bancomat, giovedì sera il portavoce ...

"A ore il raid dell’Iran". Stop alle gite scolastiche e code ai supermercati. Così Israele si blinda - Nelle stesse ore la Lufthansa ha annullato voli per Tel Aviv e il Ministero degli Esteri francese ha consigliato ai suoi cittadini di non recarsi in visita in Israele, in Libano e nei Territori ...quotidiano

Quell’attacco su obiettivi militari per pareggiare il raid di Damasco - WASHINGTON. La Casa Bianca non si sbilancia, niente indicazioni su una tempistica per l’attacco iraniano in risposta al raid israeliano del 1° aprile su Damasco nel quale è rimasto ucciso Reza Zahedi, ...informazione

Scompare 14enne israeliano, i coloni assaltano i villaggi palestinesi - Israele (Internazionale) Ricerche in corso in Cisgiordania, la polizia non dà dettagli. Auto e case bruciate, raid dell’esercito e tre vittime. A Tubas ucciso il capo del battaglione della città. Il 2 ...ilmanifesto