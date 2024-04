A ogni rossetto la sua it-girl | il legame tra il lipstick e le dive di ogni epoca

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 13 aprile 2024) Per le donne, ilnon è mai stato solo un cosmetico. È stato simbolo di libertà, di emancipazione, così come di rivoluzione sociale: a partire dalle flappers degli Anni 20 alla sensualità diffusa degli Anni 50, passando per i Nineties fino all’era dei social.? Ilè stato simbolo di protesta e di libertà, ma anche di emancipazione e sensualità (come ha riconosciuto anche il film C’è ancora domani). Da sempre, comunica femminilità: non è un caso dunque che lepiù celebri della storia, così come le it-s di oggi, non abbiano mai potuto fare a meno del. Scopriamo insieme l’evoluzione del cosmetico beauty più amato dalle donne. ? Le labbra a ...