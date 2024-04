(Di sabato 13 aprile 2024) Firenze, 13 aprile 2024 – Sergej Vasil'evice Giacomo: saranno loro i protagonisti delgli” in programma al Teatrodante Carlo Monni diin piazza Dante 23 domenica 14 aprile alle 18, un’immersione nella musica dei due grandi interpreti dell’ultimosmo. A dirigere l'Orchestra Nuova Europa sarà Alan Freiles, dopo la Bulgaria e New York dove ha diretto unpresso il Carnegie Hall. Verranno eseguiti il famosoper pianoforte e orchestra n. 2 op 18 die le arie più famose di alcune opere dicome Bohème, Tosca, Madama Butterfly e ...

Atletica Prato fa incetta di medaglie e piazzamenti in questa primavera. Anche la categoria Cadetti ha fatto la sua prima uscita outdoor in occasione della fase interprovinciale dei Campi onati di ... (sport.quotidiano)

Gli operai dell’ex-GKN, la fabbrica che ha chiuso i battenti nel 2021 lasciando a casa quasi 200 lavoratori, hanno sfilato in corteo a Campi Bisenzio sabato sera dopo che ignoti sarebbero entrati in ... (ilfattoquotidiano)

A Campi Bisenzio un concerto sugli ultimi romantici: Rachmaninov e Puccini - Firenze, 13 aprile 2024 – Sergej Vasil'evic Rachmaninov e Giacomo Puccini: saranno loro i protagonisti del concerto “Rachmaninov e Puccini gli ultimi romantici” in programma al Teatrodante Carlo Monni ...lanazione

Dieci candeline per Palazzo Pretorio. Il museo si regala un’altra sala. E mette in mostra nuovi dipinti - Non ha avuto la stessa fama di Filippino Lippi ma la sua produzione è stata a lungo studiata da una nota storica dell’arte come Isabella Lapi Ballerini. Guardi la tavola di Tommaso di Piero Trombetto ...lanazione

Zero investimenti, il ministro Urso dimentica la componentistica auto - Auto e dintorni (Lavoro) Il ministro in tv lascia in un cono d'ombra un settore che occupa 160mila addetti ed ha bisogno di politiche industriali per restare sul podio europeo, evitando chiusure e del ...ilmanifesto