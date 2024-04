45mila euro di tassa di soggiorno affluiscono nelle casse del Comune di Sulmona | fondi per potenziar

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 13 aprile 2024) L'Aquila - Ildiha registrato un incasso di circanel corso del 2023 grazie alladi, una cifra che ha consentito di avviare una serie di interventi volti al potenziamento dell'offerta turistica e dei servizi essenziali. Questisono stati utilizzati per migliorare i trasporti e i servizi navetta per i turisti, per le attività natalizie, per l'installazione di luminarie e per abbellimenti vari, contribuendo così a valorizzare il patrimonio turistico della città. In vista del 2024, ilha previsto nel proprio bilancio un importo di 54miladerivante dalladi, proiettando un aumento dei flussi turistici. Nel 2023, la Regione ...