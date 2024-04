3 | 6 milioni di famiglie guardano la tv con la piattaforma satellitare Tivùsat

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 13 aprile 2024) In Italia sono 3.630.125 le(il 14,8% del totale) chela televisione tramite un decodergratuito. Una platea di 8.880.347 persone. A scattare questa "foto" relativa ai primi tre mesi del 2024, basandosi su elaborazioni dei dati Auditel, è lo Studio Frasi.Un'istantanea che ci racconta come il satellite free in Italia goda davvero di ottima salute. Gli utenti, infatti, hanno imparato in questi anni a familiarizzare con le parabole: ricevitori economici e standard che garantiscono una copertura universale del segnale anche in mobilità (eventi in diretta compresi). E poi c'è la qualità del servizio televisivo. La tvfree, infatti, grazie alla, è in grado di garantire agli spettatori una definizione che arriva fino al 4K, ...