30 o 60 FPS? La soluzione tra compromessi e dialogo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 13 aprile 2024) 30o 60? Questo è il dilemma. Per gli utenti PlayStation 5 i 60sono fondamentali, su PC sono quasi una garanzia per chi dispone di build anche mid-tier. Su ogni piattaforma costituisce un benchmark sinonimo di solidità dell’esperienza e alta qualità del prodotto. Tuttavia, in ogni lido i giocatori hanno subito duri colpi nel corso degli ultimi anni. Videogiochi ottimizzati malamente, rilasciati con un framerate tutt’altro che granitico, per problemi di stabilità evidenti e spesso costanti. Diversi titoli AAA, e non solo, sono stati colpiti da questa piaga. Delusione, indignazione, se non addirittura ira, e perdita di fiducia sono state le reazioni più immediate anche verso gli sviluppatori più blasonati. Più recentemente, a suscitare sconforto è stata la conferma del blocco a 30per Hellblade 2: ...