Il confronto tra Milan e Roma, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, comunque vada a finire permetterà a un'italiana di raggiungere la semifinale della competizione, risultato ... (gqitalia)

L'Italia può portare sei squadre nella Champions League 2024/2025: quali sono le combinazioni per vedere realizzato questo incredibile risultato.Continua a leggere (fanpage)

Adesso siamo davvero a un passo dal traguardo: l'Italia è quasi certa di poter iscrivere una squadra in più (cinque anziché quattro) alla prossima Champions League. Un traguardo inseguito per tutta ... (gqitalia)

10 squadre italiane nelle coppe europee 2024/25 Un'ipotesi non impossibile, ecco come - Quante squadre può avere al massimo l`Italia il prossimo anno nelle coppe europee L`ipotesi considera un numero che può arrivare anche a 10: non è impossibile..calciomercato

Perrino vince nelle Marche l'Open d'Italia disabili - • (ANSA) - ROMA, 13 APR - L'Open d'Italia disabili supported by Regione Marche va a Tommaso Perrino. Al Conero Golf Club (par 71) di Sirolo il livornese si è imposto, per la quarta volta in carriera n ...ansa

Lecce-Empoli 0-0 LIVE: sfida salvezza al Via del Mare. Diretta e aggiornamenti in tempo reale 32ª giornata Serie A - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Lecce - Empoli live su 13/04/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport