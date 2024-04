Zafferano sulla pelle | l’oro rosso della skincare ha proprietà anti-età

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 12 aprile 2024) È la spezia più preziosa – e costosa – del mondo, ma non solo: loè un ingrediente dalle mille sfaccettature, in cucina come nella. Famoso per il colore giallo-dorato che può regalare alle pietanze, nelle formulazioni cosmetiche, al contrario, è fondamentale per contrastare l’iperpigmentazione e le irritazioni, fornendo anche uno scudo contro i raggi UV, sebbene non possa sostituire l’SPF. Un ingrediente lussuoso, poiché molto raro: lo, infatti, viene ricavato dagli stemmi, o steli, del corpus sativus, un fiorefamiglia degli iris, e, per ottenere mezzo chilo di, occorrono circa 170mila fiori. Questa spezia, inoltre, può essere raccolta solo per due ...