Xavi | «Se perdiamo domani | perdiamo la Liga Burgos? Commento disgustoso su Yamal»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il tecnico del Barcellonaha tenuto la conferenza stampa in vista del match dicontro il Cadice,alle 21. La conferenza diSul match di: «Il Cadice ha perso solo una partita delle ultime cinque, si stanno giocando la salvezza. Sarà una partita difficile. Sono una squadra organizzata, aggressiva. Vedremo come arriveremo fisicamente dopo il match di Champions. Questi sono tre punti vitali se vogliamo competere fino alla fine in questo campionato». «E’ una partita fondamentale, se non vinciamo, il campionato può praticamente finire. È complicato e difficile, ma non stiamo gettando la spugna. Il Clasico sarà un match inutile se. Vedremo cosa faranno anche loro. Stiamo giocando per un titolo, non penso di dover ...