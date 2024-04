WWE | Possibile spoiler su un grosso debutto stanotte a SmackDown!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 aprile 2024)importantequesta notte a. Lo show è in programma a Detroit, Michigan, e la WWE potrebbe riservare un grossa sorpresa ai fan. Lo scorso gennaio la star NJPW Tama Tonga aveva annunciato l’addio alla federazione giapponese e sin da allora sono circolate voci su un suo approdo a Stamford. Ora, le indiscrezioni potrebbero diventare realtà. Tama Tonga a? Secondo quanto evidenziato da PWInsider, Tama Tonga è stato avvistato quest’oggi a Detroit dove sarà di scena. Stando così le cose il suoin WWE sarebbe imminente e potrebbe avvenire già nell’episodio di. Da qualche tempo si parla del suo arrivo in WWE e ora il momento sembra arrivato. Peraltro se le cose andranno come indicano queste ultime ...