Wsj | Israele si prepara ad attacco Iran

sia undiretto dall', "probabilmente sul suolo israeliano", nelle prossime 24-48 ore. E' quanto sostiene il Wall Street Journal, che cita un funzionario americano. Secondo la fonte, l'avverrebbe nel Sud o nel Nord del Paese. Ai dipendenti del governo americano ine alle loro famiglie sarebbe stato vietato viaggiare in aree fuori del centro di,Gerusalemme e Beersheba.Il WSJ cita anche una fonte vicina al regimeiano, secondo cui Teheran non ha ancora preso decisioni.

