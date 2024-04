Week-end | tanti eventi podistici | iniziative all’aria aperta e laboratori

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tutti glisul territorio da venerdì 12 a domenica 14 aprile 2024: SARONNO – Birra e Valtellina in Villa Gianetti Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, torna dopo l’esperienza estiva, Paneliquido in Villa Gianetti portando per tre serate, piatti tipici valtellinesi e birra artigianale del birrificio Legnone (dal nome dell’omonimo monte valtellinese).Tra le ...

Bologna , 12 aprile 2024 - Bologna si illumina di mille colori grazie alla kermesse Bologna in fiore. Oltre a questo, musica dal vivo e spettacoli teatrali. Ecco cosa gli appuntamenti da non perdere ... (ilrestodelcarlino)

Meteo weekend : temperature estive in tutta Italia con temperature sopra la media del periodo di 7-8 gradi. Come nel passato fine settimana, anche questo che sta per arrivare sarà caratterizzato da ... (notizie)

Week end di eventi in città, come cambia la viabilità - Per consentire lo svolgimento, in sicurezza, di tutti gli appuntamenti legati alle manifestazioni “Piacenza in fiore” e “La banda in città”, si renderanno ...piacenzasera

La 'Tattoo Convention', la musica di Jennà Romano e I Segreti e tanto altro: gli eventi casertani del Week end dal 12 al 14 aprile - In questo fine settimana anche il Festival Organistico, le opere di Scarpetta e Dostoevskij a teatro, i mitici Ghostbusters, mostre, eventi e non solo. Non sai cosa fare nel Week end Ecco i nostri su ...casertanews

Lago di Garda, cinque vini locali da provare - Il lago di Garda ha tanto da offrire a chi vuole concedersi un Week-end lontano dalla frenesia delle grandi città. Ma quali sono i vini da scegliere se si vuole gustare un prodotto locale Ecco cinque ...corriere