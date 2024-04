Web | fake news e social Lofano e Epifani | “Una sfida per l' informazione”

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - Sostenibilità e digitalizzazione sono due elementi chiave attorno ai quali, oggi, ruotano le strategie di sviluppo e di crescita di aziende e governi. Sono strettamente legati, al punto che molti definiscono la transizione ecologica e quella digitale come gemelle. Società, economia e ambiente sono condizionati dalle rivoluzioni introdotte dalla trasformazione digitale, e a loro volta ne determinano le direzioni. Perché però ciò avvenga nel modo corretto è indispensabile l'acquisizione di una consapevolezza diffusa e profonda sulle relazioni tra sostenibilità e digitalizzazione. Così come dei loro effetti. I dati descrivono l'Italia come il fanalino di coda a livello europeo sulle competenze digitali, e la situazione non migliora se si considera il livello di consapevolezza sui temi ambientali, economici ei legati allo sviluppo sostenibile. Per questo ...

