Wan-Bissaka nome nuovo per l’Inter? Un ostacolo a prescindere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024) Aaron Wan-è unper la fascia destra del. Tuttavia c’è unal possibile trasferimento del laterale in forza al Manchester United.– Denzel Dumfries econtinuano a non trovare un accordo per il rinnovo. Pertanto non è da escludere una cessione in estate, che porterebbe anche liquidità nelle casse del club. I nerazzurri si sono già tutelati ingaggiando Tajon Buchanan, ancora in rodaggio sotto la guida di Simone Inzaghi. Tuttavia, guardando alla fitta agenda della prossima stagione, è necessario potenziare la rosa. E uno dei nomi nuovi sul taccuino delè quello di Aaron Wan-, terzino destro classe 1997 del Manchester United. Che presenta però un aspetto che ...