Wafa | ' due palestinesi uccisi da Israele in Cisgiordania'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Duesono statidurante scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di al-Fara a Tubas (vicino Nablus) in. Lo ha riferito - con fonti della Mezzaluna Rossa - l'agenziache ha identificato uno dei duein Muhammad Issam Shahmawi mentre del secondo non si ha ancora il nome. L'esercito israeliano non ha ancora dato la sua versione.