Wafa | ' attacco di coloni | un morto in Cisgiordania'

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un palestinese è stato ucciso e 18 sono rimasti feriti in unda parte diisraeliani nel villaggio di al-Mughayir, in, che hanno dato fuoco a case e autobomibili. Lo riporta l'agenzia palestinese. L'incursione deinel villaggio palestinese avviene mentre l'esercito cerca un ragazzo israeliano di 14 anni scomparso da una fattoria vicino all'avamposto di Malachei Shalom.

