Wafa | ' 29 morti dopo raid Israele su una casa a Gaza City'

(Di venerdì 12 aprile 2024) L'agenzia palestineseha riferito che "oltre 29 persone sono state uccise e altre decine in unaereo su una". Secondo la stessa fonte laè quella "della famiglia Al-Tatabibi, nella zona di Al-Sidra, nel quartiere di Al-Daraj nel centro di". Laha poi riportato dianche a Nusseirat.

Wsj: "Israele si prepara a un attacco dell'Iran in 24-48 ore" - Media: "Molti israeliani cancellano i viaggi dei figli per Pasqua" Molti genitori in Israele hanno cancellato la registrazione dei loro figli nei viaggi delle organizzazione giovanili durante le pross ...msn