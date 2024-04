Vuelle | arriva la rivelazione Pistoia Il pivot Ogbeide la vera scoperta

(Di venerdì 12 aprile 2024) La salvezza matematica se la sono guadagnata sbancando Bologna, adesso giocano semplicemente per divertirsi perché non sentono l’obbligo di qualificarsi ai playoff, ma proprio per questoè una squadra pericolosa. Gioca leggera, senza pressione, desiderosa di fare ancora meglio di quanto già combinato in un’annata fantastica, coronata pochi giorni fa dall’ingresso in società di Ron Rowan, uno dei giocatori americani più significativi della storia del club: sarà il presidente. Con questo carico di entusiasmo, culminato nella vittoria su Reggio Emilia che l’ha consolidata - per ora - al sesto posto, l’Estra di coach Brienzadomani sera al palas per l’anticipo contro lacon l’obiettivo di prendersi la miglior posizione possibile sulla griglia. Tutti parlano di Moore e Willis, la magica accoppiata di esterni che ha ...

