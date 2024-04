Votopoli | l' attacco di Giordano | Cosa mi preoccupa di più

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Inchieste che chiamano in causa malaffare e corruzione in Puglia e a Torino. In questi giorni si parla del casoche ha travolto alcune classi dirigenti dem. Se ne parla nel corso della trasmissione Prima di domani in onda il 12 aprile su Rete4. Ospite era anche Marioche ha messo il dito nella piaga. "Più che le questioni politiche mila sostanza: queste inchieste che mettono in evidenza servizi scadenti per i cittadini" Marioa #PrimaDiDomani pic.twitter.com/ZkEkfoXuqS — Prima di domani (@Prima di domani) April 12, 2024 "Più che le questioni politiche mi, invece, la sostanza di queste inchieste che fanno venire fuori situazioni di mal governo non solo in Puglia, non solo a Torino ma in varie parti d'Italia di fronte a servizi ...