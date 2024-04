(Di venerdì 12 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’impianto di produzione di Taizhou è passato al, diventando così ilimpiantoina conseguire la neutralità climatica. La transizione dal gas naturale dellocomporterà una riduzione di oltre 7.000 tonnellate di CO2 all’anno. Nonostante perCars si tratti di una quota limitata delle emissioni totali Scope 1-3, pari a 43 milioni di tonnellate, poter contare su una fonte energetica climaticamente neutrale per lodi Taizhou rappresenta un passo importante verso il raggiungimento dell’obiettivo di rendere le attività produttive neutrali per il clima entro il 2025 e di ridurre le emissioni in tutte le attività operative a livello globale. Questo ambizioso obiettivo rientra inoltre in quello più ampio ...

Volvo utilizza biogas per suo primo stabilimento a impatto zero in Cina - ROMA (ITALPRESS) – L’impianto di produzione di Taizhou è passato al biogas, diventando così il primo impianto Volvo in Cina a conseguire la neutralità climatica. La transizione dal gas naturale dello ...ildenaro

Volvo: “All In” su sostenibilità e transizione energetica - I progetti pilota avviati da Volvo in Svezia come modelli (esportabili) per ridurre l’impatto climatico.alvolante

Volvo XC60 T6 Recharge AWD Plug-in Hybrid aut. Ultimate Dark del 2024 usata a Caresanablot - Annuncio vendita Volvo XC60 T6 Recharge AWD Plug-in Hybrid aut. Ultimate Dark usata del 2024 a Caresanablot, Vercelli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto