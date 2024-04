Volo dirottato per colpa del cane A bordo scoppia il caos Ecco cosa è successo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilda Houston a Seattle ha preso una svolta da incubo quando il cane di un passeggero ha espletato i suoi bisogni a. A detta dei passeggeri, l'odore era nausebondo e non andava via. Obbligatorio il dirottamento sul più vicino aeroporto di Dallas

Ancora poche notizie sul veli volo della israeliana ElAl dirottato in Grecia: un passeggero di "origine araba" avrebbe tenta to di sfondare la cabina di pilotaggio (ilgiornale)

Dall’aeroporto di Orio al Serio a quello di Trapani. Anzi no, a Palermo. Anzi, a Catania . È lo strano destino del volo Ryanair Fr4650 che originariamente sarebbe dovuto atterrare al Vincenzo Florio ... (bergamonews)

Le forti raffiche di vento e il maltempo che domenica 10 marzo hanno colpito l’Italia hanno causato disagi anche al traffico aereo. Come mostra un Video di un utente, pubblicato dalla pagina ... (ilfattoquotidiano)

