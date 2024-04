Volley | Perugia è in finale scudetto | battuta l’Allianz Milano | ora la sfida tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024)stacca il pass per la, Monza e Trento continueranno a contenderselo, queste l'esito delle gare valide per le semifinalidisputate oggi. All'Allianz Cloudchiude i conti e conquista il pass per la: 1-3 sucon parziali di 25-18, 24-26, 20-25, 17-25, 18-25 e 3-1 nella serie. Servirà una quinta, invece, per decretare chi fra Monza e Trento andrà a giocarsi il: alla Opiquad Arena i brianzoli firmano il 2-2 battendo i campioni d'Italia in carica per 3-1, con parziali di 22-25, 25-23, 25-23, 25-11. Appuntamento ora a domenica, alla Il T Quotidiano Arena per il match decisivo. Il tabellino (25-18, 24-26, 20-25, 18-25) ALLIANZ: Porro 3, ...