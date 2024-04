(Di venerdì 12 aprile 2024) Chi l’avrebbe mai detto dopo una regular season con 19 punti di gap e una gara1 di semisenza storia, chiusa in poco più di un’ora dalle venete. E invece Prosecco Doce Igor Gorgonzolasi trovano ancora una di fronte all’altra per affrontare la sfida che vale la, unada dentro o fuori che la squadra di Santarelli sembrava aver allontanato dopo la prima gara della serie. La prima sconfitta della stagione è arrivata per lo schiacciasassiche è stato fermato da unconcreto al punto giusto e trasformato letteralmente rispettogara di andata. È vero che nella sfida dila squadra di Santarelli è apparsa più fallosa e meno ...

Altri tre punti per la Lasersoft Riccione nel girone F di B2 femminile. La capolista lascia un set a Cervia, il secondo, ma poi domina il terzo e vince in volata il quarto dopo aver sempre inseguito. ... (sport.quotidiano)

Volley femminile, Conegliano e Novara si giocano alla bella il posto in finale con Novara - Chi l’avrebbe mai detto dopo una regular season con 19 punti di gap e una gara1 di semifinale senza storia, chiusa in poco più di un’ora dalle venete. E invece Prosecco Doc Conegliano e Igor Gorgonzol ...oasport

Castelfranco Veneto, l’Azimut Giorgione è a un solo punto dai play-off per l’A2 - Stiamo lavorando e vedo le atlete super concentrate per l’obiettivo stagionale”. Il Vicenza Volley, come anticipo, è da prendere assolutamente per le molle e non solo perché giocherà tra le mura ...trevisotoday

Volley In Prima Divisione momento magico. Podenzana Tresana batte la Pro Recco in tre set - PODENZANA TRESANA Volley: Cariulo, Barbieri ... BARBARASCO – Il Podenzana Tresana supera in trasfreta 3-0 la Pro Recco, nella Prima Divisione femminile ligure. Le rossoblù sono scense in camnpo con ...lanazione