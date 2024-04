“Voi due fuori” Isola dei Famosi | la costretta decisione della produzione sui naufraghi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 12 aprile 2024) D’altra parte, altrimenti, non si tratterebbe del reality fondato sulla sopravvivenza se non ci fossero più e più imprevisti e colpi di scena. Sono trascorsi soltanto cinque giorni dall’inizio de L’dei2024 e Vladimir Luxuria ha già dovuto annunciare due ritiri e, adesso, anche due concorrenti in accertamento. Avevano appena cominciato ad abituarsi alle dinamiche ed al difficile contesto de L’dei2024 che già si sono trovati costretti ad allontanarsi, per motivi di salute. Un momento amaro per i due giovani che stavano andando alla grande. Ma almeno per loro l’avventura non dovrebbe concludersi in definitiva.dei2024, due concorrenti ‘sospesi’: laNel corso...