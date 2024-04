Voci di calcio | Manchester City leader nella corsa per Jamal Musiala del Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Cosa dicono i giornali Ilspera di tenere lontani i rivali Liverpool, Barcellona e Paris St Germain per il 21enne attaccante delsecondo l’Independent. Il 21enne tedesco ha segnato 10 gol in 23 partite di Bundesliga in questa stagione. The Mirror afferma che l’Arsenal sta ora ripensando ai propri piani per l’attaccante del Brentford Ivan Toney a causa della forma dell’attaccante tedesco Kai Havertz. Il 24enne ha segnato cinque gol nelle ultime sette partite, con il club che ora sta valutando la possibilità di cercare un attaccante più giovane. Il Chelsea potrebbe lasciare che 11 giocatori lascino il club quest’estate, dice il Sun, con il centrocampista 24enne Conor Gallagher dovrebbe ...