Vladimir Luxuria fa una domanda scomoda a Sonia | la reazione

Vladimir Luxuria ha annunciato che non ci saranno seconde possibilità per i naufraghi all’Isola dei famosi 2024 novità all’Isola dei famosi 2024. Nel bel mezzo del televoto, Vladimir Luxuria ha ... (gossipitalia.news)

Vladimir Luxuria ha annunciato che non ci saranno seconde possibilità per i naufraghi all’Isola dei famosi 2024 novità all’Isola dei famosi 2024. Nel bel mezzo del televoto, Vladimir Luxuria ha ... (361magazine)

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2024, in onda giovedì 11 aprile, Vladimir Luxuria ha voluto mettere in chiaro un particolare che differenzia questa edizione dalle altre: "Non ci saranno ... (fanpage)