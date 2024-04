Già indagata per falso in bilancio e bancarotta, a Daniela Santanchè è stato notificato oggi dalla Procura di Milano l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per l’ipotesi di truffa ai ... (ilfattoquotidiano)

Visibilia, procura Milano chiude indagini: Santanchè indagata per falso in bilancio - (Adnkronos) - La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di alcuni indagati, tra cui la ministra del Turismo Daniela Santanchè, nell’inchiesta che la vede indagata per falso in bilancio ...reggiotv

Caso Visibilia, chiusa altra indagine su Santanchè: i pm contestano falso in bilancio - Nelle scorse settimane era stata definita la tranche di indagine in cui la ministra viene accusata di truffa aggravata all'Inps per la gestione della cassa integrazione ...rainews

Caso Santanchè, la ministra indagata per falso in bilancio - Daniela Santanchè è indagata dalla procura di Milano per falso in bilancio. Il procuratore aggiunto Laura Pedio e i pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi ...lapresse