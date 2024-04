Visibilia | pm | ‘sistematica incapacità di produrre reddito | perdite significative da anni’

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Dal 2014 i bilanci diEditore spa, quotata in Borsa, registrano dellee per la procura di Milano, a partire dal 2016, è ipotizzabile l’accusa di falso in bilancio. E’ quanto emerge nell’avviso di chiusura indagine della procura di Milano che vede 20 indagati, tra cui la ministra del Turismo Daniela Santanché (oltre ed ex consiglieri e sindaci della società), fondatrice del gruppo editoriale. Nel documento della procura si sottolinea come fin dal 2014 si registrano “e risultati reddituali operativi negativi”, e si evidenza “la sistematicadel complesso aziendale di, avvalendosi di piani industriali ottimistici – approvati dal cda della società...

